Жители региона примут участие в ежегодном международном конкурсе "Путь к звездам!"

Санкт-Петербургский "Творческий союз работников культуры и искусств" приглашает жителей Самарской области принять участие в ежегодном online-конкурсе, посвященном Дню полета человека в космос, - "Путь к звездам!"

Основной целью конкурса является военное и патриотическое воспитание молодого поколения страны, напоминание им о ратных подвигах ученых, военнослужащих, летчиков-космонавтов.

Принять участие в конкурсе могут как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества: поэтическое, вокальное, музыкально-инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Председателем жюри конкурса станет народный артист Российской Федерации, народный артист Болгарии Бедрос Киркоров.

Конкурс пройдет в дистанционном режиме в г. Санкт-Петербург с 10 по 12 апреля 2021 года.

Для участия в нем необходимо заполнить заявку и прислать фото и видео выступлений в формате MPEG-4, AVI до 10 апреля 2021 года (включительно) на электронный адрес: aragorn-studio@mail.ru.