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Общество

Тольяттинская фирма оштрафована на 200 тыс. руб. за продажу просроченного мяса

ТОЛЬЯТТИ. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Купеческий Двор", осуществляющее свою деятельность в Тольятти, допустило реализацию продукции с целью "реализации в пищу людям" и "для использования в пищевых целях" с истекшим сроком годности.

В ходе проведения мониторинга было установлено нарушение по оформлению эВСД на продукцию с истекшим сроком годности: ребра "Вкусные" в количестве 11 кг — находились на реализации спустя 10 дней после истечения срока годности.

Организации назначен административный штраф в размере 200 тыс. руб., сообщает Россельхознадзор по Самарской области.

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