Тольяттинская фирма оштрафована на 200 тыс. руб. за продажу просроченного мяса

ООО "Купеческий Двор", осуществляющее свою деятельность в Тольятти, допустило реализацию продукции с целью "реализации в пищу людям" и "для использования в пищевых целях" с истекшим сроком годности.
В ходе проведения мониторинга было установлено нарушение по оформлению эВСД на продукцию с истекшим сроком годности: ребра "Вкусные" в количестве 11 кг — находились на реализации спустя 10 дней после истечения срока годности.
Организации назначен административный штраф в размере 200 тыс. руб., сообщает Россельхознадзор по Самарской области.