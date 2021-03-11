Тольяттинская фирма оштрафована на 200 тыс. руб. за продажу просроченного мяса

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ООО "Купеческий Двор", осуществляющее свою деятельность в Тольятти, допустило реализацию продукции с целью "реализации в пищу людям" и "для использования в пищевых целях" с истекшим сроком годности.