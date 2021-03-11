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Общество

В Самарской области в нескольких селах введен карантин по бешенству

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в границах села Тамбовка сельского поселения Новопавловка Большеглушицкого района и в границах деревни Старое Афонькино сельского поселения Салейкино Шенталинского района введен карантин по бешенству.

Соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Самарской области Виктором Кудряшовым. 

В населенном пункте запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта.

Ограничения в Большечерниговском районе вводятся до 17 апреля. В Шенталинском - на 60 дней с момента убоя последнего животного с симптомами бешенства. 

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