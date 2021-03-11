В Самарской области в нескольких селах введен карантин по бешенству

В Самарской области в границах села Тамбовка сельского поселения Новопавловка Большеглушицкого района и в границах деревни Старое Афонькино сельского поселения Салейкино Шенталинского района введен карантин по бешенству.
Соответствующее постановление подписано и.о. губернатора Самарской области Виктором Кудряшовым.
В населенном пункте запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта.
Ограничения в Большечерниговском районе вводятся до 17 апреля. В Шенталинском - на 60 дней с момента убоя последнего животного с симптомами бешенства.