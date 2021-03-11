В Самарской области в нескольких селах введен карантин по бешенству

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В Самарской области в границах села Тамбовка сельского поселения Новопавловка Большеглушицкого района и в границах деревни Старое Афонькино сельского поселения Салейкино Шенталинского района введен карантин по бешенству.