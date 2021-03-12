В Самаре из-за празднования Масленицы перекроют движение в центре

В воскресенье, 14 марта, в Самаре в связи с проведением Масленицы с 08:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта, за исключением спецмашин и машин с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России на следующих участках:

- по ул. Чапаевской на участке от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

- по ул. Шостаковича на участке от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Также в период с 20:00 13 марта до 20:00 14 марта будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств на вышеуказанных улицах.

Движение автобусных маршрутов №№ 24, 92, 297 в период с 08:00 до 20:00 14 марта будет организовано по временной схеме.