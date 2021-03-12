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Общество

В выходные в Самарской области будет морозно

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области установилась сухая и морозная погода со среднесуточными температурами воздуха значительно ниже климатической нормы, сообщает Приволжское УГМС.

В пятницу днем, 12 марта, малооблачно. Без существенных осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C.

В субботу, 13 марта, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами -20...-25°. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.

В воскресенье, 14 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -13...-18 °C. Местами -20...-25°C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C.

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