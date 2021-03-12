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Общество

Каждый второй самарец хотел бы стать чиновником

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Среди жителей Самары карьера госслужащего привлекает 50% населения. Такие статистические данные опубликовал SuperJob.

На первых строчках рейтинга города-миллионники - Краснодар (63%), Ростов-на-Дону (57%) и Красноярск (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй житель не только Самары, но и Воронежа. В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе — по 45%. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани (26%), Уфы и Новосибирска (по 32%).

В опросе сервиса SuperJob приняли участие 5000 россиян из 780 населенных пунктов страны. Стать чиновником хотели бы 37% россиян. 44% против работы на государственной службе. Мужчины мечтают о кресле чиновника чаще женщин: 40 и 34% соответственно.

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