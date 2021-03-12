СК "Родник" оспаривает сделку с компанией, связанной с британским бизнесменом Нилом Смитом

И.о. конкурсного управляющего Артем Воронин оспаривает ряд сделок ООО "Самарский комбинат "Родник" накануне банкротства. В частности, договоры поставки на сотни миллионов с компаниями, имеющими отношение к ГК "Кристалл-Лефортово" и алкогольному бизнесу британца Нила Смита.

Напомним, что ранее Артем Воронин обнаружил на ООО "СК "Родник" признаки преднамеренного банкротства. С сентября 2016 г. по март 2018 г. предприятие заключило ряд сделок с лицами, связанными с ГК "Кристалл Лефортово". При этом в 2017 г. "Родник" входил в состав этой группы, подконтрольной Павлу Сметане. Сделки привели к возникновению у должника значительной дебиторской задолженности. Ущерб в общей сложности составил 4,3 млрд рублей.

Управляющий намерен вернуть 63,7 млн руб. по договору поставки с ООО "Атлант-ЮГ", которое, по данным ИАС Seldon Basis, принадлежит ООО "ГК Кристалл-Лефортово". А также 32,2 млн руб. по договору с ООО "Геба", в прошлом аффилированной той же группе компаний.

Самую большую сумму по договору поставки - 207,6 млн руб. - и.о. конкурсного управляющего пытается взыскать с ООО "Краймиан Венчэ Кампани" Виктора Злотницкого. Бренды этой компании, по информации СМИ, числятся за украинской фирмой Eastern Beverage Company, владельцем которой является британский бизнесмен Нил Смит.

Параллельно появляются новые желающие войти в реестр кредиторов самарского комбината. Соответствующее заявление поступило от ООО "Производственно-торговая компания ЮФ" на сумму 57,7 тыс. евро по договору поставку. Компания входит в ГК "Юнифол" - производителя колпачков на водочные бутылки. ООО "Сибирская водочная компания" намерено стать кредитором с долгом более 14 млн руб. по договору поставки алкогольной продукции.

С крупной суммой в реестр планирует попасть УФНС России по Самарской области. Налоговики заявили о претензиях в 128,4 млн рублей.

Заявления с более мелкими суммами подали еще несколько бывших поставщиков "Родника".

