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Общество

В Самаре 15 марта пройдет фестиваль студенческого самодеятельного творчества

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 марта, в 18:00 в Самарском государственном экономическом университете состоится первый концерт фестиваля студенческого творчества "Веснушка — 2021".

Откроет фестиваль выступление студентов факультета среднего профессионального и предпрофессионального образования СГЭУ.

Фестиваль организован Самарским Домом молодежи при поддержке министерства образования и науки Самарской области и департамента культуры и молодежной политики Самары.

Студенты продемонстрируют свое мастерство по 4 направлениям: музыкальному, танцевальному, театральному, а также в оригинальном жанре. Традиционно состоится и несколько конкурсных дней, где студенты смогут представить жюри творческие номера, которые не были показаны в рамках программы своего ссуза.

В фестивале примут участие студенты более 50 профессиональных образовательных организаций. Лучшие номера 20 концертов и конкурсного дня войдут в программу гала-концерта фестиваля, который, в свою очередь, включен в программу "Самарской студенческой весны". 

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