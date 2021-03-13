Более 350 маслен украсили площадь Куйбышева к празднику

В Самаре завершился второй творческий конкурс "Самарская Маслёна — гостья дорогая!". Горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Участие в творческом состязании приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы, которые смастерили Маслён из различных материалов.
Сегодня профессиональное жюри оценило работы в четырех номинациях: оригинальное и самобытное авторское решение; соблюдение народных традиций обрядовой куклы; обрядовая кукла: современный взгляд; эко-кукла из экологически чистых, природных материалов.
В этом году заявок поступило в 2 с лишним раза больше. Каждая работа — уникальна, участники проявили немалое старание, мастерство и настоящую творческую фантазию при работе над своими изделиями.
В итоге жюри выбрало 16 победителей. Все участники конкурса получат памятные дипломы.