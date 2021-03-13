Более 350 маслен украсили площадь Куйбышева к празднику

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В Самаре завершился второй творческий конкурс "Самарская Маслёна — гостья дорогая!". Горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Участие в творческом состязании приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы, которые смастерили Маслён из различных материалов.