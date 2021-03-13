16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 350 маслен украсили площадь Куйбышева к празднику В Самарской области за сутки от COVID-19 скончались шесть мужчин и четыре женщины В Самарской области коронавирусом заразились еще 246 человек В Самарской области пройдет региональный чемпионат "Молодые профессионалы" В Самаре 15 марта пройдет фестиваль студенческого самодеятельного творчества

Общество

Более 350 маслен украсили площадь Куйбышева к празднику

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершился второй творческий конкурс "Самарская Маслёна — гостья дорогая!". Горожане изготовили порядка 450 ростовых кукол. Участие в творческом состязании приняли как отдельные авторы, так и целые коллективы, которые смастерили Маслён из различных материалов.

Сегодня профессиональное жюри оценило работы в четырех номинациях: оригинальное и самобытное авторское решение; соблюдение народных традиций обрядовой куклы; обрядовая кукла: современный взгляд; эко-кукла из экологически чистых, природных материалов.

В этом году заявок поступило в 2 с лишним раза больше. Каждая работа — уникальна, участники проявили немалое старание, мастерство и настоящую творческую фантазию при работе над своими изделиями.

В итоге жюри выбрало 16 победителей. Все участники конкурса получат памятные дипломы.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4