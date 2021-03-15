В Самарской области к середине недели потеплеет

В Самарской области дневной фон температур, благодаря интенсивному прогреву, будет постепенно повышаться. На дорогах в ночные и утренние часы местами сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В понедельник днем, 15 марта, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.
Во вторник, 16 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.
В среду, 17 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.