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Общество

В Самарской области к середине недели потеплеет

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области дневной фон температур, благодаря интенсивному прогреву, будет постепенно повышаться. На дорогах в ночные и утренние часы местами сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник днем, 15 марта, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. Местами гололедица.

Во вторник, 16 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

В среду, 17 марта, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами гололедица. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха +2...-3 °C.

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