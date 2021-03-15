В Самарской области к середине недели потеплеет

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В Самарской области дневной фон температур, благодаря интенсивному прогреву, будет постепенно повышаться. На дорогах в ночные и утренние часы местами сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.