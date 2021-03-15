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Общество

Специалисты назвали адреса самарцев, которые чаще всего выкидывают маски в канализацию

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты "РКС-Самара" составили список домов, жители которых не умеют пользоваться канализацией.

Самарцы не соблюдают правила эксплуатации канализации, выбрасывают использованные изделия из нетканого материала в унитаз. Чаще всего это медицинские маски и влажные салфетки. Мусор собирается на выпуске из дома или в ближайшем к дому пролёте канализационной трубы, образует непроходимый засор.

Дома, в районе которых специалисты в 2020 г. устраняли засоры канализации более 15 раз:
Карла Маркса, 165А/Б – 28 раз
Красноармейская, 125А – 25 раз
Енисейская, 47 – 22 раза
Победы, 90 – 22 раза
Физкультурная, 76 – 21
Металлургов, 81 – 21
Авроры, 122 – 21
Зубчаниновское ш. 169 – 19
Красных Коммунаров, 32 – 19
Победы, 168 – 19
Кирова, 331 – 18
Ст.-Загора, 285 – 18
Красноармейская, 106 – 18
Ленинградская, 63 – 18
Дачная, 27А – 18
Мичурина, 116А – 18
Гагарина, 14 – 17
Льва Толстого, 34 – 17
Самарская, 203 – 17
Гвардейская, 12 – 17
Товарная, 17А – 17
Днепровский пр. 1 – 17
Белогородская, 44 – 17
Гвардейская, 15 – 16
Севастопольская, 28 – 16
Карла Маркса, 124 – 16
Ленинская, 3 – 16
Гая, 17 – 15
Лукачева, 36А/Б – 15
Гая, 17 – 15
Аэродромная, 16А – 15
Волгина, 95 – 15
Мечникова, 52 – 15
Маяковского, 15 – 15
Республиканская, 52 – 15

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