Специалисты назвали адреса самарцев, которые чаще всего выкидывают маски в канализацию

Специалисты "РКС-Самара" составили список домов, жители которых не умеют пользоваться канализацией.

Самарцы не соблюдают правила эксплуатации канализации, выбрасывают использованные изделия из нетканого материала в унитаз. Чаще всего это медицинские маски и влажные салфетки. Мусор собирается на выпуске из дома или в ближайшем к дому пролёте канализационной трубы, образует непроходимый засор.

Дома, в районе которых специалисты в 2020 г. устраняли засоры канализации более 15 раз:

Карла Маркса, 165А/Б – 28 раз

Красноармейская, 125А – 25 раз

Енисейская, 47 – 22 раза

Победы, 90 – 22 раза

Физкультурная, 76 – 21

Металлургов, 81 – 21

Авроры, 122 – 21

Зубчаниновское ш. 169 – 19

Красных Коммунаров, 32 – 19

Победы, 168 – 19

Кирова, 331 – 18

Ст.-Загора, 285 – 18

Красноармейская, 106 – 18

Ленинградская, 63 – 18

Дачная, 27А – 18

Мичурина, 116А – 18

Гагарина, 14 – 17

Льва Толстого, 34 – 17

Самарская, 203 – 17

Гвардейская, 12 – 17

Товарная, 17А – 17

Днепровский пр. 1 – 17

Белогородская, 44 – 17

Гвардейская, 15 – 16

Севастопольская, 28 – 16

Карла Маркса, 124 – 16

Ленинская, 3 – 16

Гая, 17 – 15

Лукачева, 36А/Б – 15

Гая, 17 – 15

Аэродромная, 16А – 15

Волгина, 95 – 15

Мечникова, 52 – 15

Маяковского, 15 – 15

Республиканская, 52 – 15