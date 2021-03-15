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Общество

Самарцы за выходные 2 тыс. раз нарушили ПДД

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за минувшие выходные дни, 13 и 14 марта, сотрудниками ГИБДД выявлено около 2000 различных нарушений Правил дорожного движения.

Из них 17 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения. 32 человека отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии в отношении пяти водителей собраны материалы, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ.

214 автолюбителей нарушили предоставление преимущества в движении пешеходам; 234 - нарушения правила перехода проезжей части; 70 нарушений правил безопасной перевозки детей.

Подобные широкомасштабные рейды ГИБДД будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. 

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