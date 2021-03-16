Месячник по благоустройству в Самаре начнется 1 апреля

Глава Самары Елена Лапушкина подписала постановление о проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города с 1 по 30 апреля. Документ опубликован на сайте администрации Самары.

Оргкомитет по организации месячника возглавили первый замглавы Самары Владимир Василенко, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин. Также в него вошли руководители, заместители и сотрудники профильных департаментов, главы районов и директор МП "ГАТИ по благоустройству" Сергей Зинковский.

В перечень работ в период месячника по благоустройству вошло более 20 пунктов. Среди них — очистка от веток, листвы, вывоз отходов на специализированные объекты, ремонт детского игрового оборудования, ограждений и МАФов, установка новых урн и скамеек, ремонт контейнерных площадок, приведение в порядок стройплощадок.

Планируется привести в порядок остановки общественного транспорта, очистить ливневую канализацию, убрать территории муниципальных кладбищ.

Отдельное внимание будет уделено памятникам и местам захоронения воинов, стелам, мемориальным доскам, приведению в порядок памятных мест в ознаменовании Победы в ВОВ 1941–1945 гг.

Кроме того, комплекс мероприятий включает очистку водоохранных зон Волги и Самарки от зимних накоплений, ликвидацию несанкционированных свалок, подготовку к пуску городских фонтанов, парков и набережных к летнему сезону.

В рамках месячника запланированы по отдельным поручениям санитарные средники, рейды "Городской патруль" по проверке санитарного содержания территорий.

Общегородской субботник, согласно плану подготовки и проведения месячника по благоустройству, назначен на 24 апреля.

Итоги месячника будут подведены 4 мая.

Напомним, в прошлом году месячник по благоустройству стартовал 16 марта и продлился до 30 апреля.