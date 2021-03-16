Для Ширяево планируют разработать эскиз туристической ОЭЗ

Администрация Жигулевска подыскивает подрядчика на разработку эскизного проекта комплексного благоустройства и развития туристического потенциала села Ширяево.

Заказчиком работ выступило МКУ "Жигулевскстройзаказчик", а начальная цена контракта составила 3 млн рублей. Работу нужно выполнить за 10 дней после заключения контракта.

Эскизный проект, как отмечается в аукционной документации, послужит базой для подготовки заявки на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа в нацпарке "Самарская Лука" и на прилегающих территориях.

Победитель торгов должен будет обосновать в эскизе расположение объектов благоустройства и туристической инфраструктуры, создать, в том числе в 3D, визуально приятную среду, а также сформировать архитектурно-художественный облик Ширяево.

Подрядчику предстоит проанализировать нынешнюю ситуацию по благоустройству в селе и разработать новый эскиз функционального зонирования с учетом утвержденной стратегии социально-экономического развития Жигулевска до 2030 г. Кроме того, потребуются проекты архитектурно-планировочных решений с технико-экономическими показателями и укрупненными сметными расчетами.

В эскиз должно быть включено минимум 10 функционально-планировочных блоков: транспортная инфраструктура и навигация, технологическая схема инженерных водопроводных сетей, общее благоустройство, прибрежная, музейные зоны, зона озера Ерик, резиденция хозяйки Жигулей, зона спорта и активного отдыха, зона "Жигулевская панорама" и фестивальная поляна.

Напомним, что на территории Самарской Луки планируется создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, в марте 2019 г. сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что проект должен быть подготовлен с учетом интересов местных жителей.