Объекты "Т Плюс" посетил и. о. главы Самары Иван Носков

Выездная комиссия во главе с и. о. главы Самары Иваном Носковым посетила объекты перекладки тепловых сетей "Т Плюс". Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству.
Участники мероприятия посетили места замены квартальной теплосети в Железнодорожном и Советском районах областной столицы. В частности, в рамках реконструкции энергетики заменили около 1 километра трубопроводов на улице Блюхера, между улицами Иван Булкина и Карбышева, а также смонтировали три тепловые камеры на данном участке. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы выполнены, близлежащие многоквартирные дома обеспечены теплом по обычной схеме.
"На объектах выполнены масштабные работы. Уверен, это обеспечит улучшение качества и надёжности теплоснабжения жителей микрорайона, снижение потерь при транспортировке тепла. Не устраивает, что подрядчики компании "Т Плюс" задерживают сроки восстановления благоустройства. Рядом с объектами расположено несколько соцобъектов, плотная жилая застройка. Людям доставляет неудобство затяжной ремонт, и я их понимаю. Важно, чтобы эти ошибки не повторялись впредь, все работы выполнялись в графике и были синхронизированы с программами ремонта дорог и общественных пространств Самары", — подчеркнул и. о. главы города Самара Иван Носков.
"До начала отопительного сезона в областной столице все строительно-монтажные работы были завершены. На данный момент все клиенты получают тепло по новым трубам. На тех участках, где подрядные организации не смогли восстановить благоустройство в установленные сроки, сейчас ведутся работы по отсыпке щебня и последующей укладке асфальта", — рассказал технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Этим летом энергетики выполнили плановую перекладку на 24 объектах в областной столице. Это повысит надёжность и качество теплоснабжения горожан.
Последние комментарии
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?