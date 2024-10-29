Объекты "Т Плюс" посетил и. о. главы Самары Иван Носков

Выездная комиссия во главе с и. о. главы Самары Иваном Носковым посетила объекты перекладки тепловых сетей "Т Плюс". Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству.

Участники мероприятия посетили места замены квартальной теплосети в Железнодорожном и Советском районах областной столицы. В частности, в рамках реконструкции энергетики заменили около 1 километра трубопроводов на улице Блюхера, между улицами Иван Булкина и Карбышева, а также смонтировали три тепловые камеры на данном участке. На сегодняшний день все строительно-монтажные работы выполнены, близлежащие многоквартирные дома обеспечены теплом по обычной схеме.

"На объектах выполнены масштабные работы. Уверен, это обеспечит улучшение качества и надёжности теплоснабжения жителей микрорайона, снижение потерь при транспортировке тепла. Не устраивает, что подрядчики компании "Т Плюс" задерживают сроки восстановления благоустройства. Рядом с объектами расположено несколько соцобъектов, плотная жилая застройка. Людям доставляет неудобство затяжной ремонт, и я их понимаю. Важно, чтобы эти ошибки не повторялись впредь, все работы выполнялись в графике и были синхронизированы с программами ремонта дорог и общественных пространств Самары", — подчеркнул и. о. главы города Самара Иван Носков.

"До начала отопительного сезона в областной столице все строительно-монтажные работы были завершены. На данный момент все клиенты получают тепло по новым трубам. На тех участках, где подрядные организации не смогли восстановить благоустройство в установленные сроки, сейчас ведутся работы по отсыпке щебня и последующей укладке асфальта", — рассказал технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Этим летом энергетики выполнили плановую перекладку на 24 объектах в областной столице. Это повысит надёжность и качество теплоснабжения горожан.