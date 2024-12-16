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ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков оценил ночную уборку Самары на "твердую тройку"

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 16 декабря, и.о. главы Самары Иван Носков поделился наблюдениями о прошедшей накануне ночью уборке снега в городе. В своем телеграм-канале он сообщил, что соответствующие службы "сработали на тройку".

Фото: телеграм-канал Ивана Носкова

Иван Носков отметил, что проверял улицы города с 5:00. 

"Видно, что всю ночь работали, городская техника задействована вся — 223 единицы", — прокомментировал он, отметив при этом, что труд слабо механизирован, и техники явно недостаточно для сильных и затяжных снегопадов.

"Будем в следующем году докупать (технику, — прим.ред.). Проезжая часть и тротуары дорог обработаны, движение общественного транспорта и пешеходов обеспечено. Есть недоработки по остановочным комплексам, не всегда отвалы успевают оперативно убрать. Прошу отнестись с пониманием, и в целом больше уважения проявлять к людям, которые на холоде и ветре работали всю ночь", — призвал он жителей.

И.о. главы города подчеркнул, что пока упор — на расчистку тротуаров и дорог, "чтобы обеспечить работу общественного транспорта". Он рассказал, что на текущий момент из Самары вывезли около 2,5 тыс. тонн.

"Да, к слову: будем проверять лабораторию, которая поставляет в город реагент. Есть замечания к его эффективности", - добавил он.

Кроме того, Иван Носков сообщил, что встретил на объезде главу Промышленного района Даниила Морозова, проверявшего очистку проездов к соцучреждениям.

"Контролировали работу подрядчиков и другие главы. Управляющие компании сработали слабо, видно, что в некоторых дворах не выходили дворники ни в выходные, ни утром. Добросовестные УК и ТСЖ будем поощрять, недобросовестные — наказывать совместно с Госжилинспекцией. Работали совместно с ГИБДД, сотрудники инспекции помогают в сопровождении автопоездов, фиксации парковки с нарушением ПДД. Кстати, обсудили с председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым необходимость принятия областного закона, регулирующего временное перемещение личного транспорта на время очистки снега вдоль дорог. Эта обычная практика в крупных городах в помощь коммунальным и дорожным службам. Проект закона готовим. В целом по итогам ночи — сработали на тройку, но — твердую тройку. Сегодня в течение дня выводим 340 спецмашин. Упор на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды, вывоз снега", - заключил он.

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