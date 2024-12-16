Иван Носков оценил ночную уборку Самары на "твердую тройку"

В понедельник, 16 декабря, и.о. главы Самары Иван Носков поделился наблюдениями о прошедшей накануне ночью уборке снега в городе. В своем телеграм-канале он сообщил, что соответствующие службы "сработали на тройку".
Иван Носков отметил, что проверял улицы города с 5:00.
"Видно, что всю ночь работали, городская техника задействована вся — 223 единицы", — прокомментировал он, отметив при этом, что труд слабо механизирован, и техники явно недостаточно для сильных и затяжных снегопадов.
"Будем в следующем году докупать (технику, — прим.ред.). Проезжая часть и тротуары дорог обработаны, движение общественного транспорта и пешеходов обеспечено. Есть недоработки по остановочным комплексам, не всегда отвалы успевают оперативно убрать. Прошу отнестись с пониманием, и в целом больше уважения проявлять к людям, которые на холоде и ветре работали всю ночь", — призвал он жителей.
И.о. главы города подчеркнул, что пока упор — на расчистку тротуаров и дорог, "чтобы обеспечить работу общественного транспорта". Он рассказал, что на текущий момент из Самары вывезли около 2,5 тыс. тонн.
"Да, к слову: будем проверять лабораторию, которая поставляет в город реагент. Есть замечания к его эффективности", - добавил он.
Кроме того, Иван Носков сообщил, что встретил на объезде главу Промышленного района Даниила Морозова, проверявшего очистку проездов к соцучреждениям.
"Контролировали работу подрядчиков и другие главы. Управляющие компании сработали слабо, видно, что в некоторых дворах не выходили дворники ни в выходные, ни утром. Добросовестные УК и ТСЖ будем поощрять, недобросовестные — наказывать совместно с Госжилинспекцией. Работали совместно с ГИБДД, сотрудники инспекции помогают в сопровождении автопоездов, фиксации парковки с нарушением ПДД. Кстати, обсудили с председателем правительства Самарской области Михаилом Смирновым необходимость принятия областного закона, регулирующего временное перемещение личного транспорта на время очистки снега вдоль дорог. Эта обычная практика в крупных городах в помощь коммунальным и дорожным службам. Проект закона готовим. В целом по итогам ночи — сработали на тройку, но — твердую тройку. Сегодня в течение дня выводим 340 спецмашин. Упор на второстепенные улицы и внутриквартальные проезды, вывоз снега", - заключил он.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?