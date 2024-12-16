В Самарской области составили рейтинг предприятий ЖКХ - неплательщиков за электроэнергию

ПАО "Самараэнерго" составило рейтинг предприятий ЖХК по уровню их задолженности за электрическую энергию. В рейтинг входят муниципалитеты, в которых есть коммунальные предприятия, находящиеся в зоне ответственности глав районов и потребляющие электроэнергию по договорам с "Самараэнерго". Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В основном это предприятия, обеспечивающие работу насосно-фильтровальных станций, а также поставку населению горячей и холодной воды и отопления. При составлении рейтинга было выявлено, что задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию растет быстрее, чем задолженность населения.
В рейтинге величина долга предприятий ЖКХ в каждом муниципальном районе соотносится с численностью потребителей и средней задолженностью на одного жителя района.
По состоянию на 1 ноября 2024 года средняя задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию в Самарской области в пересчете на 1 человека составляет 1160 рублей, а личная средняя задолженность на одного потребителя - лишь 268 рублей.
По сравнению с прошлым годом долги предприятий ЖКХ выросли более чем вдвое. В 2023 году этот показатель составлял 553 рубля в пересчете на одного жителя. При этом личная средняя задолженность жителей Самарской области выросла менее выраженно - изменение составило 100 рублей.
По итогу 10 месяцев этого года лидерами рейтинга неплатежей остаются Красноармейский и Нефтегорский районы, а также г.о. Октябрьск. В пересчете на одного жителя уровень задолженности предприятий ЖКХ здесь составляет 5801, 4901 и 2759 рублей, соответственно, что в разы выше среднего уровня по региону. На 1 ноября задолженность предприятий ЖКХ свыше тысячи рублей на одного потребителя сохранилась у Ставропольского и Приволжского районов, а также в Самаре.
При этом по уровню неплатежей предприятий ЖХК за электрическую энергию областная столица за истекшие полгода поднялась с восьмого места на пятое. Общая просроченная задолженность составила почти 358 млн рублей.
Наилучший показатель по уровню задолженности муниципальных предприятий ЖКХ за электрическую энергию достигнут в Челно-Вершинском районе. Здесь уровень долга в пересчете на 1 жителя составляет всего 44 рубля, то есть минимум в 60 раз меньше, чем в Октябрьске.
Предпоследнюю строчку рейтинга занимает Елховский район, с суммой задолженности в 200 рублей в перерасчете на 1 жителя, что в 13 раз меньше, чем в том же Октябрьске.
К концу года суммы долга некоторых муниципальных предприятий коммунального комплекса уменьшаются благодаря субсидиям из областного бюджета. Так, на минувшей неделе дотации в размере 34 млн рублей на двоих получили МУП "Обшаровский Водоканал" и МУП "Вода-16" Приволжского района. Эта выплата не покрыла их суммарный долг в полном объеме, однако сама по себе ситуация стала прорывом: предшественники обоих предприятий доводились до банкротства, а их задолженности просто списывались, нанося ущерб энергокомпании.
"Напомним, своевременная оплата электрической энергии предприятиями ЖКХ напрямую влияет на надежность энергоснабжения всего региона. В связи с этим особую важность приобретает создание эффективной системы финансирования сферы жилищно-коммунальных хозяйств. В значительной мере повлиять на сложившуюся ситуацию в целом и на конкретных должников в частности могут главы муниципалитетов", - уточнили в пресс-службе.
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