На самарском форуме "Теплогенерация-2025" обсудят актуальные для отрасли вопросы

В Самарской области идет подготовка к форуму "Теплогенерация-2025". Собственники котельных, поставщики газа и тепловой энергии, производители оборудования приняли участие в бизнес-завтраке в областной Торгово-промышленной палате. Они внесли свои предложения о наиболее актуальных темах для отрасли, работа которой важна для всех жителей региона.
Сейчас организаторы форума верстают деловую программу. Масштабную дискуссионную плошадку готовят Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" (ТПП) вместе с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".
Президент Союза "Торгово-промышленная палата" Самарской области Валерий Фомичев вручил руководителю "ПромКомплектСервис" Вадиму Орлову удостоверение члена ТПП. Напомним, в Торгово-промышленной палате создан комитет по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения. Новая структура позволит на базе ТПП вести постоянный диалог между отраслевыми объединениями, органами власти, общественниками и всеми заинтересованными.
В начале встречи Вадим Орлов поздравил собравшихся с успешным началом отопительного сезона и рассказал о том, что ждет участников и гостей форума "Теплогенерация-2025", который в марте пройдет в выставочном центре стадиона "Самара Солидарность Арена".
Как показал прошлогодний форум, для более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для крупных предприятий и для малых социальных объектов, многоквартирных домов, одним из ключевых вопросов является качество оборудования, нехватка запчастей и проблемы с обслуживанием. Ситуация обострилась в период 2022–2023 годов, когда на рынке, в силу объективных причин, возник дефицит.
Отечественные предприятия налаживают производство и выпускают продукцию по многим направлениям. Однако работа недобросовестных поставщиков и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей, вызывает проблемы у участников отрасли. В ходе форума было предложено создать реестры надежных поставщиков и недобросовестных компаний.
Опрос членов комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения показал, что для этого необходимо определиться с критериями оценки. Среди предложенных — благонадежность, цены и условия оплаты, качество, наличие гарантийного сервиса, деловая репутация и другие. Участники бизнес-завтрака живо отреагировали на эту тему.
Директор самарского ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова отметила, что гарантийный сервис — важное условие, но такие работы должны выполняться на практике, а не просто заявляться предприятием. Нередки случаи, когда поставщик может ошибиться и прислать не ту единицу оборудования, которую у них запрашивали. Возможность возврата такой техники в оптимальные сроки — залог добросовестной работы предприятия.
Участники бизнес-завтрака также предложили обсудить проблематику крышных котельных в многоквартирных домах, которые часто являются оптимальными при установке, но их ремонт и эскплуатация влетят в копеечку. В МКД же это становится понятно через несколько лет после установки. В числе актуальных для отрасли вопросов — работа саморегулируемых организаций (СРО), особенности взаимодействия с управлением Ростехнадзора, присоединение к центральным сетям теплоснабжения. В частности, участники рынка часто задают вопросы о том, чем же отличается техперевооружение котельной от ее реконструкции. В программу форума могут войти и семинары. Так, 30 ноября 2024 года опубликован приказ министерства энергетики России от 13.11.2024 года № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", которым актуализированы необходимые и существовавшие ранее требования для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, муниципалитетов, потребителей, УК, ТСЖ и других. Ожидается, что приказ вступит в силу с весны следующего года.
По словам одного из экспертов Евгения Стрижова — ведущего инженера одного из муниципальных предприятий, назрел вопрос о карте мощностей объектов теплоэнергетики, ведь часто предприниматели при создании своего бизнеса и выборе помещения сталкиваются с тем, что решить вопрос с теплоснабжением очень сложно. При наличии такой информации предприниматели могли бы заранее знать о существующих возможностях и источниках тепла для размещения магазина, парикмахерской или другого объекта потребрынка. Поступившие в ходе бизнес-завтрака вопросы и предложения обязательно найдут отражение в деловой программе форума.
Доброй традицией стало проведение в ходе летней ремонтной компании конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". В ходе бизнес-завтрака свой приз получило предприятие МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района в лице директора Бориса Ковнера. Сначала определились с местом установки, подготовили проект, а теперь уже дело за монтажом.
Предприятие подает тепло в школы, детсады и другие социально значимые объекты в Кинельском районе, занимается обслуживанием более 50 котельных. Бесперебойная работа объектов теплоэнергетики — залог спокойствия и благополучия местных жителей в любую самую студеную пору.
Вадим Орлов призвал участников "Надежного тепла" и всех к нему причастных распространять информацию о проведении конкурса в следующем году, чтобы как можно больше именно малых котельных могли претендовать на победу, решать важные задачи ремонта и обновления оборудования.
Последние комментарии
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?