На самарском форуме "Теплогенерация-2025" обсудят актуальные для отрасли вопросы

В Самарской области идет подготовка к форуму "Теплогенерация-2025". Собственники котельных, поставщики газа и тепловой энергии, производители оборудования приняли участие в бизнес-завтраке в областной Торгово-промышленной палате. Они внесли свои предложения о наиболее актуальных темах для отрасли, работа которой важна для всех жителей региона.

Сейчас организаторы форума верстают деловую программу. Масштабную дискуссионную плошадку готовят Союз "Торгово-промышленная палата Самарской области" (ТПП) вместе с компаниями ООО "ПромКомплектСервис" и ООО "Вымпелгаз".

Президент Союза "Торгово-промышленная палата" Самарской области Валерий Фомичев вручил руководителю "ПромКомплектСервис" Вадиму Орлову удостоверение члена ТПП. Напомним, в Торгово-промышленной палате создан комитет по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения. Новая структура позволит на базе ТПП вести постоянный диалог между отраслевыми объединениями, органами власти, общественниками и всеми заинтересованными.

Эффективность и модернизация: подведены итоги конкурса "Надежное тепло" В Торгово-промышленной палате Самарской области состоялась церемония награждения победителей конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". Предприятия, продемонстрировавшие лучшие результаты, получат призы, которые позволят им совершенствовать свою работу на благо жителей региона.

В начале встречи Вадим Орлов поздравил собравшихся с успешным началом отопительного сезона и рассказал о том, что ждет участников и гостей форума "Теплогенерация-2025", который в марте пройдет в выставочном центре стадиона "Самара Солидарность Арена".

Как показал прошлогодний форум, для более 15 тыс. котельных, генерирующих тепло для крупных предприятий и для малых социальных объектов, многоквартирных домов, одним из ключевых вопросов является качество оборудования, нехватка запчастей и проблемы с обслуживанием. Ситуация обострилась в период 2022–2023 годов, когда на рынке, в силу объективных причин, возник дефицит.

Отечественные предприятия налаживают производство и выпускают продукцию по многим направлениям. Однако работа недобросовестных поставщиков и подрядчиков, выполняющих работы по монтажу котельных и инженерных сетей, вызывает проблемы у участников отрасли. В ходе форума было предложено создать реестры надежных поставщиков и недобросовестных компаний.

Опрос членов комитета по предпринимательству в сфере газо- и теплоснабжения показал, что для этого необходимо определиться с критериями оценки. Среди предложенных — благонадежность, цены и условия оплаты, качество, наличие гарантийного сервиса, деловая репутация и другие. Участники бизнес-завтрака живо отреагировали на эту тему.

"ПромКомплектСервис" поставил комплексную систему учета потребления газа самарскому заводу Один из ведущих поставщиков газового оборудования региона разработал, изготовил, смонтировал и запустил комплексную систему учета потребления газа с телеметрией на всех объектах ЗАО "Самарский гипсовый комбинат".

Директор самарского ООО "Вымпелгаз" Ольга Борисова отметила, что гарантийный сервис — важное условие, но такие работы должны выполняться на практике, а не просто заявляться предприятием. Нередки случаи, когда поставщик может ошибиться и прислать не ту единицу оборудования, которую у них запрашивали. Возможность возврата такой техники в оптимальные сроки — залог добросовестной работы предприятия.

Участники бизнес-завтрака также предложили обсудить проблематику крышных котельных в многоквартирных домах, которые часто являются оптимальными при установке, но их ремонт и эскплуатация влетят в копеечку. В МКД же это становится понятно через несколько лет после установки. В числе актуальных для отрасли вопросов — работа саморегулируемых организаций (СРО), особенности взаимодействия с управлением Ростехнадзора, присоединение к центральным сетям теплоснабжения. В частности, участники рынка часто задают вопросы о том, чем же отличается техперевооружение котельной от ее реконструкции. В программу форума могут войти и семинары. Так, 30 ноября 2024 года опубликован приказ министерства энергетики России от 13.11.2024 года № 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", которым актуализированы необходимые и существовавшие ранее требования для теплоснабжающих, теплосетевых организаций, муниципалитетов, потребителей, УК, ТСЖ и других. Ожидается, что приказ вступит в силу с весны следующего года.

По словам одного из экспертов Евгения Стрижова — ведущего инженера одного из муниципальных предприятий, назрел вопрос о карте мощностей объектов теплоэнергетики, ведь часто предприниматели при создании своего бизнеса и выборе помещения сталкиваются с тем, что решить вопрос с теплоснабжением очень сложно. При наличии такой информации предприниматели могли бы заранее знать о существующих возможностях и источниках тепла для размещения магазина, парикмахерской или другого объекта потребрынка. Поступившие в ходе бизнес-завтрака вопросы и предложения обязательно найдут отражение в деловой программе форума.

Доброй традицией стало проведение в ходе летней ремонтной компании конкурса котельных малых городов и сельских поселений "Надежное тепло". В ходе бизнес-завтрака свой приз получило предприятие МБУ "Управление и обслуживание муниципального хозяйства" Кинельского района в лице директора Бориса Ковнера. Сначала определились с местом установки, подготовили проект, а теперь уже дело за монтажом.

Предприятие подает тепло в школы, детсады и другие социально значимые объекты в Кинельском районе, занимается обслуживанием более 50 котельных. Бесперебойная работа объектов теплоэнергетики — залог спокойствия и благополучия местных жителей в любую самую студеную пору.

Вадим Орлов призвал участников "Надежного тепла" и всех к нему причастных распространять информацию о проведении конкурса в следующем году, чтобы как можно больше именно малых котельных могли претендовать на победу, решать важные задачи ремонта и обновления оборудования.