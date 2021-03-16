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Общество

В 2021 г. театральный парафестиваль "Созвездие" в Самаре пройдет очно

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 22-23 апреля пройдет седьмой театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями "Созвездие". В этом году парафестиваль будет проведен в очной форме с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер, сообщили в самарском департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки.

Заявки на участие принимаются до 5 апреля по почте parus-samara@bk.ru. Вопросы можно задать по тел.: (846) 959-73-59.

"Созвездие" — не только фестиваль "особых театров", но и место культурного обмена, творческих встреч. В нем могут принять участие любительские театральные коллективы без ограничения по возрасту и видам заболевания.

Познакомиться с положением фестиваля и скачать заявку на участие можно здесь.

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