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Дорожное строительство Транспорт и связь

"Самарагорпроект" разработает проект реконструкции ул. Дачной

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский департамент градостроительства определился с подрядчиком, который разработает проект первой очереди реконструкции ул. Дачной. Участок от ул. Пензенской до Московского шоссе спроектирует ООО "Самарагорпроект".

Победитель торгов предложил выполнить услуги по начальной стоимости контракта. Напомним, она составила 9 млн рублей.

Вторым участником аукциона стало ООО "Инвест групп", предложившее разработать проект за 6,7 млн рублей.

Компании "Самарагорпроект" нужно будет уложиться в 9 месяцев с момента заключения контракта. Сейчас от исполнителя требуется разработать проект, в который будут включены археологические изыскания. Кроме того, нужно будет разработать и согласовать схемы транспортных развязок, организации дорожного движения, установки технических средств организации движения.

Подрядчик должен будет предусмотреть в проекте переустройство инженерных сетей, выполнить примыкания к ул. Пензенской, Московскому шоссе, учесть устройство дорожных знаков, разметку, барьерных ограждений, съездов, наружного освещения, парковочных "карманов" и т. д. Кроме того, необходимо будет проработать вопрос отвода сточных вод, предусмотрев строительство системы сбора сточных вод или устройства ливневки на всем протяжении проектируемой дороги.

Общая протяженность реконструируемого участка — 2,2 км, протяженность первой очереди — 1,1 км. По мнению сотрудников департамента градостроительства, на торги по реконструкции удастся выйти уже к концу текущего или началу 2022 года.

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