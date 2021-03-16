16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В марте ТОП-5 самых оплачиваемых вакансий в Самаре возглавил руководитель отдела разработки 1 "С" В 2021 г. в Самаре планируют потратить 3 млрд рублей на обновление теплосетей В 2021 г. театральный парафестиваль "Созвездие" в Самаре пройдет очно За участие в эко-марафоне самарцев наградят рублем В регионе продолжается акция #МЫВМЕСТЕ

Общество

В марте ТОП-5 самых оплачиваемых вакансий в Самаре возглавил руководитель отдела разработки 1 "С"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Портал SuperJob составил самые оплачиваемые вакансии за март-2021 в Самаре. Выяснилось, что больше всего готовы платить руководителям отдела разработки "1С" - от 160 тыс. рублей.

Также в пятерку счастливчиков вошли: региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами с окладом в 118 тыс. рублей, руководитель по развитию коммерческих направлений с окладом от 100 тыс. рублей, программист встраиваемых систем и консультант "1 С" — на обеих должностях сулят зарплату от 70 тыс. рублей.

Аналитики выяснили, что в марте 2021 г. рекрутинговая активность работодателей оказалась на 12% выше, чем в "доковидное" время.

Гид потребителя

Фото на сайте

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Выпускники школы-интерната №17 выбирают ЕГЭ

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

Королевский цирк Гии Эрадзе продолжает гастроли в Самаре

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

В Самаре состоялась IX церемония награждения победителей областного журналистского конкурса

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4