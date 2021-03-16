В марте ТОП-5 самых оплачиваемых вакансий в Самаре возглавил руководитель отдела разработки 1 "С"

Портал SuperJob составил самые оплачиваемые вакансии за март-2021 в Самаре. Выяснилось, что больше всего готовы платить руководителям отдела разработки "1С" - от 160 тыс. рублей.

Также в пятерку счастливчиков вошли: региональный менеджер по работе с ключевыми клиентами с окладом в 118 тыс. рублей, руководитель по развитию коммерческих направлений с окладом от 100 тыс. рублей, программист встраиваемых систем и консультант "1 С" — на обеих должностях сулят зарплату от 70 тыс. рублей.

Аналитики выяснили, что в марте 2021 г. рекрутинговая активность работодателей оказалась на 12% выше, чем в "доковидное" время.