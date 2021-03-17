Синоптики рассказали о предстоящем половодье в Самарской области

Синоптики Приволжского УГМС рассказали прогноз весеннего половодья 2021 года.

В Самарской области максимальные уровни воды ожидаются в пределах и ниже нормы на 20-136 см.

В Ульяновской области максимальные уровни воды на реках ожидаются в пределах нормы. В Саратовкой области максимальные уровни воды на реках в бассейне Волги ожидаются ниже нормы на 66-168 см, в бассейне Дона – ниже нормы на 16 - 233 см.

В Оренбургской области максимальные уровни воды на реках бассейна Волги ожидаются ниже нормы на 16 – 49 см, на большинстве рек бассейна Урала - в пределах и на 20 – 146 см ниже, на р. Жарлы на 53 см выше нормы. В Пензенской области максимальный уровень воды (бассейн Дона) на реке Хопер ожидается в пределах нормы.

При заторных явлениях, прорывах плотин, ограничительных дамб и в период интенсивного снеготаяния возможно подтопление населенных пунктов, дачных участков, в том числе и в пониженных местах талыми водами.