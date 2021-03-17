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Общество

Самарцы за прошлый год прокачали через мессенджеры в четыре раза больше трафика

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"МегаФон" проанализировал, какие социальные мессенджеры предпочитали самарские абоненты компании в 2020 г., и сколько интернет-трафика они через них прокачали.

Топ-5 лидеров выглядит следующим образом: Viber, WhatsApp, Facebook Messenger, IMO, Skype. Также самарцы довольно активно используют Hangouts, Facetime, iMessage, Y messenger и Telegram Messenger.

При этом в компании отметили, что за год топ не изменился. Однако, в 2020 г. самарцы для общения использовали также Badoo, ICQ и Jabber.

Всего за 2020 г. абоненты компании в Самарской области с помощью мессенджеров прокачали 11 ПБ интернет-трафика. Это в четыре раза выше показателей 2019 года.

"Режим самоизоляции во время пандемии способствовал более активному использованию сервисов для передачи сообщений, аудио- и видеоконтента, проведения онлайн-встреч. Трафик среди мессенджеров распределился следующим образом: Viber - 48%, WhatsApp - 38%, Facebook Messenger - 3,5%, IMO - 3,4%, Skype - 2,4%, Hangouts - 1,4%", — прокомментировали в пресс-службе ПАО "МегаФон".

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