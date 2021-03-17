В Самарской области увеличили возраст молодежи с 30 до 35 лет

Депутаты Самарской губернской думы предложили повысить предельный возраст участников молодежных объединений с 30 до 35 лет. Члены комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губдумы выступили с инициативой внести соответствующие изменения в региональное законодательство.

Уточняется также, что для получения господдержки молодежное или детское объединение должно действовать, в числе прочих требований, на постоянной основе.

"Данным законопроектом мы приводим предельный возраст молодежи в соответствие с уровнем, установленным федеральным законодательством, а именно продлеваем его до 35 лет. Я считаю, это очень важное изменение, потому что сегодня есть очень много различных как федеральных, так и региональных госпрограмм, в соответствии с которыми предоставляются льготы молодежи. Если раньше, предельный возраст молодежи был 30 лет, то теперь он увеличен до 35 лет", — прокомментировал председатель комитета Самарской Губернской Думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

Напомним, в конце 2020 г. был принят аналогичный федеральный закон. За счет приведения областного законодательства в соответствие с федеральным областные парламентарии добиваются единого правового подхода в сфере молодежной политики. Предполагается, что изменения будут внесены в законы "О молодежи и молодежной политике в Самарской области" и "О господдержке молодежных и детских общественных объединений в Самарской области.