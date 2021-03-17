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Общество

Ущерб по уголовным делам в Самарской области не возмещается и на 50%

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно статистическим данным, опубликованным в специальном докладе уполномоченного по правам человека Ольги Гальцовой, сумма причиненного ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве ОВД Самарской области и СУ СК РФ по Самарской области, в 2019 г. составила 5,5 млрд рублей.

Из этой суммы ущерб возмещен на 45,1%, то есть на 2,48 млрд рублей.

Следователи и дознаватели органов внутренних дел арестовали имущество на 1,28 млрд рублей. На ту же сумму произвели аресты имущества следователи следственного управления СК РФ по Самарской области.

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