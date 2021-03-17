Юным журналистам губернии покажут закулисье самарских театров

В пятницу, 19 марта, в рамках празднования Всемирного дня театра состоится театральный пресс-тур для юных журналистов губернии, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Юные представители СМИ и начинающие блогеры посетят театр оперы и балета, театр юного зрителя "СамАрт" и обновленный Самарский театр кукол.

Юнкоры встретятся с гримерами и костюмерами, кукловодами и суфлерами, художниками, светооператорами, режиссерами, антрепренерами, дирижерами и композиторами, бутафорами и другими работниками театра.

Театр оперы и балета - первая локация пресс-тура. В "закулисье" театра посетители узнают, как изготавливаются театральные задники, выйдут на сцену и почувствуют себя настоящими артистами, а также узнают историю одного из крупнейших российских музыкальных театров. Кроме того, ребят познакомят с историей театра в годы войны, когда на его сцене осуществлялись постановки Большого театра СССР. Встреча с театром состоится после возвращения труппы с фестиваля "Золотая Маска". Самарский театр оперы и балета был единственным представителем регионов в номинации.

Следующей локацией пресс-тура станет "СамАрт". Театр приобрел российскую и международную известность, участвуя в многочисленных фестивалях. Он служит площадкой для таких масштабных проектов, как всероссийский Фестиваль театров для детей "Золотая репка" и Лаборатория "Молодая режиссура. Спектакль для маленьких". Юные корреспонденты посетят актерскую гримерку, познакомятся с работой осветителей, станут зрителями захватывающего процесса установки декораций к спектаклю "Ревизор".

Финальной локацией станет Самарский театр кукол. Участников экскурсии встретят герои популярной и любимой сказки и проведут по помещениям обновленного особняка, в который буквально на днях переехал театр кукол. Здание было построено в 1900 г. по проекту техника-строителя Михаила Квятковского в стиле модерн. Юнкоры посетят сценические площадки: большой и камерный зрительные залы, мастерские, увидят новое оборудование и процесс звукозаписи для спектаклей, сделают фото в ярких фотозонах в фойе театра.