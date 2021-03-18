В Самарской области прогнозируется снег

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В Самарской области пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. При этом температурный фон будет постепенно повышаться, сообщает Приволжское УГМС.