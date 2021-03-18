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Общество

В Самарской области прогнозируется снег

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. При этом температурный фон будет постепенно повышаться, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 18 марта, облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, местами гололед. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...+3 °C.

В пятницу, 19 марта, ночью облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха +1...-4 °C.

В субботу, 20 марта, ночью облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Днем облачно. Небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.

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