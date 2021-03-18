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Общество

В Жигулевском заповеднике "посчитали" животных

ЖИГУЛЕВСК. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале марта в Жигулевском биосферном заповеднике отделами охраны и науки были проведены зимние учеты животных.

На территории Жигулевского заповедника получены среднестатистические оценки численности: 12 кабанов, 134 лося, семь сибирских косуль, 35 лисиц, 21 лесная куница и 233 зайца-беляка.

Зимние маршрутные учеты охотничье-промысловых видов животных ежегодно проводятся с января по март в регионах с устойчивым снежным покровом на территории всей страны. В масштабной переписи обязательно участвуют все ООПТ России, в том числе и Жигулевский биосферный заповедник.

 

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