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Общество

С 1 апреля в Самарской области ограничат движение большегрузов

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минтранс Самарской области издал приказ о введении временного ограничения движения для транспортных средств, чья нагрузка на каждую ось превышает семь тонн. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

С 1 по 30 апреля для транспортных средств с осевой нагрузкой на каждую ось более семи тонн на дорогах регионального или межмуниципального значения в Самарской области вводится временное ограничение движения.

Кроме того, с 20 мая по 31 мая для тяжеловесного транспорта будет введено временное ограничение в летний период (при средних значениях температуры более 32 градусов по Цельсию). Речь идет о транспортных средствах, нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ.

Ограничения вводятся для обеспечения сохранности дорог, безопасности дорожного движения и "в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов дорог в период с неблагоприятными природно-климатическими условиями", — отмечается в приказе ведомства.

Ограничения не распространяются на ряд специализированных транспортных средств: автомобили правоохранительных и органов исполнительной власти Самарской области, медицинской и спасательной служб, пожарной охраны; на пассажирские (в тч. международные) автобусы; на большегрузы, занятые перевозкой пищи, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; на военные автомобили; на транспорт, перевозящий грузы для ликвидации последствий стихийных бедствий или ЧП; на транспортировку дорожно-строительной или эксплуатационной техники.

Установкой и демонтажем временных дорожных знаков с ограничениями осевой нагрузки займется Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области.

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