Капремонт школы в Нефтегорском районе выполнит "СК Эра"

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Нефтегорское Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который выполнит капитальный ремонт общеобразовательной школы в с. Зуевка на ул. Школьная, 3.