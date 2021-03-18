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Строительство Строительство и недвижимость

Капремонт школы в Нефтегорском районе выполнит "СК Эра"

НЕФТЕГОРСК. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорское Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который выполнит капитальный ремонт общеобразовательной школы в с. Зуевка на ул. Школьная, 3.

По результатам торгов победителем стало ООО "СК Эра", предложившее услуги за 66,2 млн рублей, — на 300 тыс. рублей меньше начальной цены контракта.

Вторым участником аукциона стало ООО "Тет-а-тет", пожелавшее выполнить капремонт за первоначальную стоимость в 66,5 млн рублей.

Планируется, что подрядчик уложится в срок до 25 августа 2021 г.

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