Капремонт школы в Нефтегорском районе выполнит "СК Эра"

Нефтегорское Управление капитального строительства определилось с подрядчиком, который выполнит капитальный ремонт общеобразовательной школы в с. Зуевка на ул. Школьная, 3.
По результатам торгов победителем стало ООО "СК Эра", предложившее услуги за 66,2 млн рублей, — на 300 тыс. рублей меньше начальной цены контракта.
Вторым участником аукциона стало ООО "Тет-а-тет", пожелавшее выполнить капремонт за первоначальную стоимость в 66,5 млн рублей.
Планируется, что подрядчик уложится в срок до 25 августа 2021 г.