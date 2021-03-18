Границы села Исаклы расширит "ПСК Регион-Строй"

Администрация Исаклинского района нашла подрядчика, который комплексно обустроит земельный участок в селе Исаклы. Местные власти планируют расширить границы села под участки для многодетных.

Победителем торгов стало ООО "Промышленно-строительная компания "Регион-строй", предложившее услуги по максимальной стоимости контракта — за 159,6 млн рублей.

Вторым участником аукциона стало АО "ВТС Метро", намеревавшееся расширить границы села за 153 млн рублей.

Как ранее сообщила начальник отдела организации закупок Исаклинского района Ирина Барышева, после обустройства площадки инженерной инфраструктурой и подведения всех сетей участки будут предоставлены многодетным семьям, имеющим право на бесплатное получение земли в собственность и изъявившим желание строить дом.

Победителю торгов нужно будет создать инженерную инфраструктуру, проложить 3,5 км дороги к будущей жилищной застройке.