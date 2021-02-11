Село Исаклы расширят под участки для многодетных семей

Администрация Исаклинского района расширит границы села Исаклы. Местные власти займутся комплексным обустройством площадки под будущую компактную жилищную застройку.

Администрация Исаклинского района объявила конкурс на поиск подрядчика, который займется комплексным обустройством земли. Победителю торгов нужно будет создать инженерную инфраструктуру, проложить 3,5 км дороги к будущей жилищной застройке. На эти цели выделено 159,6 млн рублей, рассчитанных на два года - 99,7 млн руб. в 2021 г., 59,9 млн руб. - в 2022 году.

В качестве источника финансирования указаны муниципальный, региональный и федеральный бюджеты.

По словам начальника отдела организации закупок Исаклинского района Ирины Барышевой, после обустройства площадки инженерной инфраструктурой и подведения всех сетей участки будут предоставлены многодетным семьям, имеющим право на бесплатное получение земли в собственность и изъявившим желание строить дом.

"Сейчас речь идет о поле с неразграниченной собственностью. После необходимых процедур земли будут переведены в статус ИЖС. Речь идет об участке на границе села. Планируется продолжение улицы, расширение села", - сообщила Ирина Барышева.