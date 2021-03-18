Радиостанция "Маяк" приглашает друзей на свой День рождения

19 марта состоится празднование 11-летия радиостанции "Маяк-Самара", которая своим появлением в Самарской области привнесла новые веяния в традиционный региональный эфир.

"Маяк-Самара" остается актуальной и динамичной радиостанцией, которая имеет не только развлекательную, но и просветительскую функцию, а проведение дня рождения радиостанции стало уже традиционной акцией.

Слушателей, зрителей и подписчиков ГТРК "Самара" ждет грандиозный интерактивный диджей-сет онлайн с участием самарских музыкантов и розыгрышем подарков для зрителей трансляции в новом медиаформате на всех ресурсах телерадиокомпании. Приглашены федеральные ведущие "Маяка" — Александр Пушной и Рита Митрофанова.

Включайте трансляцию в группе ГТРК "Самара" ВКонтакте, на канале "Самара 24", на сайте tvsamara.ru, а также подключайтесь в ZOOMе. Присылайте свои поздравления, получайте подарки, танцуйте и пойте вместе с ГТРК "Самара" 19 марта в 17:00!