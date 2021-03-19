В "СамАрте" откроется выставка художников-бутафоров

23 марта в 17.00 в "СамАрте" откроется выставка "Отражения" (0+), на которой будут представлены работы художников-бутафоров Самарского ТЮЗа.

В преддверии Международного дня театра в новом фойе художники-бутафоры Елена Федосеева-Примака, Наталья Дементьева и Татьяна Мельникова представят авторские куклы (в виде актеров "СамАрта" в образах), театральные маски, элементы макетов.

Елена Федосеева-Примака родилась в г. Владимир, окончила художественную школу и СГИК по направлению "Декоративно-прикладное искусство". Работает в театре с 2018 года, оформила спектакли "Ромео и Джульетта", "Иванов", "Одиссея", "Женитьба Бальзаминова", "Горе от ума", "Трехгрошовая опера".

Наталья Дементьева родилась в Куйбышеве, окончила СГАУ. С 2009 года занимается искусством создания кукол, член Международного объединения авторов кукол. В "СамАрте" — с 2019 года, оформляла спектакли "Трехгрошовая опера", "Женитьба Бальзаминова".

Татьяна Мельникова родилась в Куйбышеве, окончила Самарское художественное училище имени К. С. Петрова-Водкина. Работая в театре с 2018 года, оформляла спектакли "Волшебное кольцо", "Красавица и Чудовище", "Ниф, Наф, Нуф & Волк", "Рождественская история", "Ромео и Джульетта", "Иванов", "Одиссея", "Женитьба Бальзаминова", "Горе от ума", "Трехгрошовая опера".

Выставка будет работать до середины апреля.