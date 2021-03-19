Минстрой РФ высоко оценил концессионные соглашения Самарской области

Благодаря концессионному соглашению "РКС-Самара" возродили новое строительство в отрасли, чего не было более 50 лет.

В канун Дня работников жилищно-коммунального хозяйства Минстрой России опубликовал данные об объеме концессионных соглашений в сфере ЖКХ. На сегодня в РФ заключено около 2,5 тысяч концессионных соглашений на общую сумму более 500 млрд рублей.

По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирека Файзуллина, Самарская область входит в тройку регионов, где проекты реализуются наиболее успешно.

"РКС-Самара" — одно из первых предприятий, заключивших концессионное соглашение в Самарской области. Это позволило разработать и успешно реализовывать инвестиционную программу. Благодаря налаженному механизму государственно-частного партнерства в столице губернии возродилось понятие "новое строительство" в сфере водоснабжения и водоотведения, чего не было почти 50 лет.

В 2019 году "РКС-Самара" выполнили мероприятия инвестиционной программы на сумму почти 632 млн рублей, в 2020 — 1,034 млрд рублей. На 2021 год запланированы мероприятия на сумму 1,112 млрд рублей. Вся программа на 2019–2023 годы составляет более 4,5 млрд руб.

Ирек Файзуллин отметил, что использование механизма государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального хозяйства — это перспективное направление развития отрасли. Там есть своя специфика и сложности работы. "Минстрой готов совместно с регионами работать над совершенствованием использования инструмента концессий. Прошу учесть положительный опыт коллег в этой области и использовать его на территориях своих субъектов РФ", — сказал Ирек Файзуллин.