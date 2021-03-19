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Общество

В Самаре временно изменена схема движения автобусов №№ 38 и 55

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ДТП на пересечении ул. Стара-Загора и Ново-Вокзальной временно изменилась схема движения автобусного маршрута №55. Об этом сообщили в компании "СамараАвтоГаз".

"Из-за ДТП постороннего транспорта, произошедшего в 14:25 на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора в направлении ул. Вольской, автобусы маршрута №55 объезжают по улицам Ново-Вокзальной, Стара-Загора, XXII Партсъезда, пр. Карла Маркса. Автобус №38 - по XXII Партсъезда, пр. Карла Маркса и далее по маршруту", - отмечается в сообщении компании-перевозчика.

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