В Самаре временно изменена схема движения автобусов №№ 38 и 55

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В связи с ДТП на пересечении ул. Стара-Загора и Ново-Вокзальной временно изменилась схема движения автобусного маршрута №55. Об этом сообщили в компании "СамараАвтоГаз".