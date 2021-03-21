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Общество

В начале недели в области потеплеет до +5°C

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В начале рабочей недели синоптики Приволжского УГМС обещают в основном облачную погоду, потепление до +5°C и мокрый снег с дождем.

В ночь на 22 марта в регионе ожидается переменная облачность и гололед, местами небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха -5...-10°C, местами до -15°C. Днем в понедельник также переменная облачность и гололед, но без существенных осадков. Ветер изменит направление на юго-запад и подует со скоростью 8-13 м/с. Столбик термометра покажет -2...+3°C.

Ночью 23 марта будет облачно с прояснениями, местами гололедица и пройдет небольшой снег. Ветер снова подует в южном направлении 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7°C. Те же погодные условия ожидаются и днем, осадки будут преимущественно в виде мокрого снега. Столбик термометра поднимется до 0...+5°C.

В ночь на среду прогнозируется облачная погода, синоптики обещают снег и местами гололедицу, слабый и неустойчивый слабый. Температура воздуха -2...-7°C. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Потеплеет до -1...+4°C.

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