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Суды Происшествия

Осужденный "киллер" из Тольятти не смог добиться замены неотбытого срока более мягким наказанием

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 марта, апелляционная инстанция Самарского облсуда оставила без изменения постановление Волжского райсуда, отказавшего осужденному за убийство бизнесмена Михаила Садчикова тольяттинцу Николаю Самыляеву в замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, что 41-летний тольяттинский бизнесмен Михаил Садчиков был убит 6 июня 2013 г. во дворе дома № 34 по ул. Чайкиной, когда шел к своему автомобилю. Киллер не менее восьми раз выстрелил в него из пистолета. От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

По версии следствия, убийство Садчикова организовал адвокат коллегии адвокатов № 39 "Комсомольская" Тольятти Александр Самусенко, а исполнителем выступил его водитель — Николай Самыляев. Мотивом убийства стали деньги: якобы Садчиков узнал, что Самусенко обкрадывает фирму, и обещал сообщить об этом шефу, за что и был ликвидирован.

Оба подсудимых вину отрицали, апеллируя к тому, что если смерть Садчикова могла быть выгодна только их шефу Сергею Неверову, так как Садчиков перешел ему дорогу в бизнесе и получил часть выгодных контрактов.

17 октября 2016 г. суд приговорил Александра Самусенко к 11 годам и двум месяцам заключения в колонии строгого режима, а Самыляева — к 11 годам лишения свободы.

Сейчас Николай Самыляев отбывает срок в ИК-26. 5 октября 2020 г. он подал в районный суд ходатайство о замене неотбытого срока более мягким видом наказания кроме принудительных работ в соответствии со ст. 80 УК РФ (п.5 ст. 397 УПК РФ). 1 декабря суд отказал. Это решение суда было обжаловано Самыляевым и его адвокатом. 19 марта Самарский областной суд оставил постановление Волжского районного суда без изменения.

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