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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре ямочный ремонт дорог ведется круглосуточно

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре силами МП "Благоустройство" и ООО "Кедр-1" проводится аварийно-ямочный ремонт литым асфальтобетоном. До конца марта предусмотрен ремонт на 11 200 квадратных метрах, 7 600 уже отработано.

"С апреля у нас появятся новые объемы, что составит порядка 10 000 "квадратов". В новом контракте, помимо ремонта с применением литого асфальта, также предусмотрен ремонт горячим асфальтом — малыми "картами", — пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Виктор Ненашев.

Необходимо также отметить, что работы горячим асфальтом на улицах города начнутся при определенных погодных условиях: главное –температура воздуха должна быть не ниже +10 градусов.

В настоящее время работы по аварийно-ямочному ремонту литым асфальтобетоном ведутся в две смены, бригады трудятся без выходных. Так, только МП "Благоустройство" за сутки задействует 11 бригад.

План ремонтных работ регулярно корректируется. В первую очередь, в соответствие с нормативами приводятся в порядок объекты, на которых зафиксированы глубокие ямы с острыми краями. Особое внимание также уделяется участкам, по которым курсирует общественный транспорт. Кроме того, учитываются предписания надзорных органов и обращения граждан. Вся информация, поступившая, в том числе через социальные сети, анализируется, после чего составляется план — задание предприятиям.

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