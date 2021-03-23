Самарский мусорный регоператор уходит в убытки

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО "ЭкоСтройРесурс" работает с отрицательной рентабельностью. Об этом сообщил директор компании Михаил Захаров.

"Сегодня мы даже и десятой доли процента рентабельности не показываем. А в последний год, в связи с появлением новых объектов обработки, мы уже пошли в минус", - заявил он в интервью Волга Ньюс.

По его словам, около 70% издержек регоператора приходится на расходы по перевозке отходов. Это связано с недостатком полигонов.

Захаров также отметил, что необходима корректировка тарифа: "Мы начали работать в 2018 году, и тариф как был 598,16 рублей — так и остается. У нас единственных из ресурсоснабжающих организаций за это время он не изменился".

При этом в тарифе не учтены появившиеся объекты сортировки, а также удвоившееся число мест накопления отходов. Кроме того, выросли тарифы полигонов, услуги которых оплачивает "ЭкоСтройРесурс", регоператор взял на себя комиссию банков по оплате коммунальной услуги, значительно выросли цены на горюче-смазочные материалы и т.д.

"Сегодня мы понимаем, что тариф не соответствует реальности. Он должен возрасти хотя бы на уровень официальной инфляции, - считает Захаров. - Дополнительное сдерживание тарифа приводит к тому, что поставщикам ресурсов не хватает средств не только на модернизацию, но и на выполнение текущих обязательств. Это приводит к ухудшению качества услуг. Это мое понимание ситуации как руководителя регионального оператора. Однако ближайшее повышение тарифа планируется только в 2022 году".