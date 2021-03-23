Жители Самарской области мусорят больше норматива

Жители Самарской области производят твердых коммунальных отходов в полтора раза больше, чем заложено в нормативы. Об этом сообщил директор регионального оператора ООО "ЭкоСтройРесурс" Михаил Захаров.

"Были проведены сезонные замеры, с результатами которых нас ознакомили. Оказалось, что реальные объемы примерно в полтора раза больше, чем действующие нормы", - рассказал он в интервью Волга Ньюс.

Захаров также сообщил, что для введения новых нормативов они должны быть согласованы с Российским экологическим оператором. При этом в Министерстве природных ресурсов РФ обсуждается утверждение единых нормативов накопления для всей страны.

"Мое мнение - категорически нельзя сравнивать, условно говоря, Краснодарский край и Орловскую область. Но какая-то методология будет разработана. Все профессиональное сообщество этого ждет, потому что нам было бы, с другой стороны, проще работать с нормативами, утвержденными на федеральном уровне, и забыть о претензиях по их необоснованности", - поделился Михаил Захаров.

Напомним, сейчас в Самарской области действуют нормативы накопления ТКО, утвержденные в 2016 году. Для городов норматив составляет 0,091 куб. м в год с 1 кв. м. В сельских районах для жителя многоквартирного дома 1,95, индивидуального - 2,7 куб. м.