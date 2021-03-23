В январе 2021 г. умерло на 33% самарцев больше по сравнению с январем-2020

В январе 2021 г. в Самарской области число умерших составило 5057 человек. Это на 1257 жителей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года (3800). Соответствующая информация содержится в докладе Самарастата о социально-экономическом положении региона за январь-февраль 2021 г.

"Число родившихся по сравнению с январем 2020 г. сократилось на 17,2%, а число умерших увеличилось на 33,1%, превысив число родившихся в 2,6 раза (в январе 2020 года — в 1,6 раза)", — отмечается в докладе.

Общая численность населения Самарской области на 1 января 2021 г., по предварительной оценке, составила 3,15 млн человек.