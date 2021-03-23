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Суды Происшествия

Самарчанка, обещавшая нужное решение суда за 1,8 млн руб., получила условный срок

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Промышленного района Самары вынес приговор Ольге Родянской, обещавшей за деньги решить вопрос в апелляционной инстанции. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, женщина приговорена к лишению свободы сроком на три года условно, с испытательным сроком в три года.

Следствием и судом установлено, что в июне 2019 г. Рядинская, являясь представителем по доверенности по гражданскому делу, предложила одной из сторон за 1,8 млн руб. посодействовать в вынесении апелляционной инстанцией решения в интересах взяткодателя.

10 июля 2019 г. при получении денежных средств Рядинская была задержана сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В суд ее дело ушло с обвинением в посредничестве во взяточничестве, однако суд посчитал, что женщина не имела намерения выполнять обещание и  дело было переквалифицировано в мошенничество.

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