Власти Самары обнаружили нецелевое использование земли под "Кубатурой"

Проверка администрации Ленинского района показала, что земля под торгово-офисным центром "Кубатура" на ул. Красноармейской, 1 используется не по целевому назначению. Участок, на котором стоит ТОЦ, имеет статус "занимаемый нежилым зданием, используемым под заготовительно-термический цех".

Ранее по этому адресу находилось производство Средневолжского станкостроительного завода. В начале 2010 года компания "ИНДЭСТ-Develop­ment" анонсировала открытие на этом месте центра строительства и ремонта "Кубатура". Спустя более чем 10 лет выяснилось, что земля под ним используется не по назначению.

В начале 2021 г. управление Росреестра по Самарской области оштрафовало владельца участка ООО "Янко" почти на 190 тыс. руб. по статье 8.8 КоАП РФ ("Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению"). Фирма пыталась оспорить наказание в суде и проиграла.



Основным доводом компании было то, что земельный участок находится в зоне Ц-1- общественно-деловая зона в границах исторической части города. Следовательно, по мнению "Янко", территория может эксплуатироваться в соответствии с любым видом разрешенного использования.



Как говорится в решении суда, ООО "Янко" не получало разрешения на использование земельного участка в соответствии с условно разрешенным видом использования. В связи с этим компания не может изменить вид разрешенного использования спорной площадки.

Напомним, в 2019 году департамент градостроительства Самары через публичные слушания сменил зонирование территории в границах ул. Красноармейской, Куйбышева, Льва Толстого и М.Горького. Ранее 28 участков находились в нескольких зонах: Ц‑3 (общественно-деловая зона районного значения), ПК‑1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности), Ц‑1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города) и Р‑2 (зона парков, бульваров, набережных). Общая площадь - 71,37 тыс. кв. метров. Землю перевели в общественно-деловую зону городского значения для использования под объекты торговли и ТЦ.



общественно-деловую зону городского значения для использования под объекты торговли и ТЦ.