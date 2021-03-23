Власти помогут спасти от затопления строящийся реабилитационный центр для животных в Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещании потребовал минимизировать риски подтопления реабилитационного центра для животных в с. Лопатино Волжского района и как можно быстрее помочь учреждению.

Центр для животных, в котором сейчас живут 150 собак, находится в зоне водосброса.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что организация "ФлагманВет" уже начала самостоятельно вывозить снег, но их ресурсы ограниченны и необходима помощь власти, ведь проект важен для всей Самарской области. Глава региона поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и главе Волжского района оказать всю необходимую помощь.

"Нерешаемых проблем нет. Нам помогают с этим вопросом. Я думаю, что эту проблему мы сможем решить и дальше здесь работать на благо города. Сейчас задача - вывезти максимальное количество снега с территории", - говорит Инна Тарасенко, руководитель реабилитационного центра для животных.

"А еще на территории расчистят специальное русло, по которому вода будет стекать, минуя приют. По мероприятию расчистки русла сегодня работает трактор - нам помогает администрация района, спасибо им за это. И я думаю, что мы вместе, совместными усилиями можем справиться с этими проблемами", - рассказала Ольга Трофимова, главный архитектор проекта реабилитационного центра для животных.

Паводковая ситуация в регионе находится под пристальным вниманием региональных органов власти.