Самарские ливневки на 85% готовы к пропуску талых вод

В Самаре службы благоустройства, коммунальные организации во взаимодействии с МП "Инженерные системы" продолжают очистку решеток дождеприемников от снега и льда. Принимать меры по открытию дождеприемных колодцев начали со 2 февраля.

В частности, организована работа на внутриквартальных территориях, в прилотковой зоне автодорог. Специалисты профильного муниципального предприятия проливают коммуникации горячей водой, чтобы ликвидировать пробки.

"Заблаговременно были разосланы обращения в предприятия отрасли благоустройства, в том числе, руководителям МП "Благоустройство", в зоне ответственности которого находится 2757 решеток, ООО "Кедр-1" — 1145 решеток, ГКП "АСАДО" — 410 решеток, а также МП "Самарская набережная" — 105 решеток, МП "Спецремстройзеленхоз" — 27 решеток. Кроме того, соответствующие письма направлены в Администрации внутригородских районов для организации необходимых работ управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК", — рассказал Главный инженер МП Самара "Инженерные системы" Олег Прокопенко.

До 25 марта необходимые работы планируется завершить на 1305 дождеприемниках в низинах, где очистка выполняется в первоочередном порядке. К сегодняшнему дню с ними справились уже на 85%.