В Самарской области увеличат число щитов о запрете купания

Комитет Самарской губдумы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды представил законопроект, в соответствии с которым в регионе увеличится число аншлагов, запрещающих купание на водных объектах в общественных местах. Таким образом парламентарии надеются снизить число ежегодно тонущих взрослых и детей.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, с 1 мая по 17 июля 2020 г. на водных объектах погибли 27 человек, из них 12 детей. Количество утонувших в 2019 г. — 23 человека, из которых три ребенка. Главная причина гибели — купание в необорудованных местах массового отдыха на водных объектах.

Тем не менее до настоящего времени штрафные санкции к самарцам, решившим искупаться в необорудованном водоеме (за исключением пляжей) отсутствовали, а наказание было предусмотрено лишь за купание на пляже в местах с предупреждающими щитами или аншлагами об опасности ныряния и заплыва за буйки.

Депутаты придумали законодательную инициативу, которая позволит предотвратить несчастные случаи на водных объектах общего пользования и внесли изменения в региональный закон "Об административных правонарушениях на территории Самарской области", расширив один из абзацев:

"Купание в местах на водных объектах общего пользования, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, прыжки в воду с не приспособленных для этих целей сооружений, действия в воде, связанные с захватом купающихся, заплыв за буйки, обозначающие границы плавания".

Таким образом, административная ответственность будет установлена не только за купание на пляжах (в зонах с предупреждающими щитами), но и за водные процедуры на других объектах общего пользования, где имеются подобные аншлаги или щиты.