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Депутат Госдумы просит уголовного дела для экс-министра самарского минздрава Михаила Ратманова

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Депутат Государственной думы Андрей Луговой направил в Следственный комитет РФ запрос, в котором просит проверить деятельность начальника управления организации медицинской помощи и промышленной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Михаила Ратманова, ранее возглавлявшего минздрав Самарской области.

Как пишут "Ведомости", запрос на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина был направлен 22 марта.

У ФМБА довольно широкие полномочия: оно, в частности, управляет госимуществом в сфере здравоохранения, следит за обеспечением безопасности донорской крови, занимается санэпиднадзором в отраслях с особо опасными условиями труда и оказанием медицинской помощи в случае чрезвычайных ситуаций и эпидемий.

Луговой, ссылаясь на "информацию от избирателей", обвинил Ратманова в том, что он и его подельники ведут «преступную деятельность … посредством проведения подставных закупок» медицинского оборудования и лекарств.

Депутат потребовал возбудить уголовное дело в отношении Ратманова.

Напомним, в августе прошлого года был задержан Александр Мерденов, которого называли доверенным лицом Ратманова. Сообщалось, что Мерденов может быть причастен к махинациям с поставками оборудования и материалов в медицинские учреждения Северной Осетии и Самарской области.

Мерденов занимал пост заместителя генерального директора по работе с медицинской техникой и оборудованием в Спецмедснабе ФМБА.

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