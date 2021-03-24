День рождения радио "Маяк" в Самаре отпраздновали более 100 000 человек

В пятницу, 19 марта, состоялось событие, пропитанное космической тематикой. Звездный во всех смыслах день рождения самарского радио "Маяк" — яркого, молодого и, пожалуй, самого задорного медиа-ресурса в большой семье радио- и телеканалов ГТРК "Самара". Каждый год именинные вечеринки смотрителей удивляют креативом. Тема нынешней — "Мой Космос".

Никогда еще День рождения самарского радио "Маяк" не становился рядовым эпизодом медийной жизни региона. Если конкурсы, то увлекательные и креативные, если гости, то знаменитые и талантливые, если праздник, то фееричный и незабываемый. Но как не нарушить заведенный 11 лет назад порядок и подарить самарцам яркое событие, если правила диктует пандемия? Задача для коллектива ГТРК "Самара" оказалась вполне по силам.

Зажигательный диджей-сет онлайн на главной медийной площадке региона с участием хед-лайнеров федерального эфира "Маяка" только в группе ГТРК "Самара" ВКонтакте посмотрели больше 100 000 человек. Аудиторию телеэфира, а также слушателей и зрителей во всех других медиасредах ГТРК "Самара" еще предстоит подсчитать.

Почетный гость "космического" дня рождения, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифат Сабитов отметил: "Cамарский "Маяк" с каждым годом светит ярче — растет его аудитория и популярность".

"Вы правильно выбрали формат, выбрали то, что интересует аудиторию, у вас правильные ведущие, которые умеют зажигать, умеют привлечь аудиторию. Огромные слова благодарности, и еще раз всех нас поздравляю с этим замечательным праздником! 11 лет — это уже серьезная дата. Будем двигаться дальше к новым успехам, к новым победам, новым проектам с тем, чтобы радовать нашего благодарного радиослушателя!" — сказал Рифат Сабитов.

Во время прямой трансляции в главной студии ГТРК "Самара" исполнительный директор Национальной премии "Серебряный лучник" Надежда Явдолюк вручила компании специальный приз конкурса за проект "Голоса Победы", который в 2020 году объединил жителей региона.

"Спасибо огромное, конечно, всему коллективу и нашим замечательным радиослушателям и телезрителям, которые приняли в этом проекте самое активное участие, и он состоялся только благодаря тому, что они были неравнодушны и откликнулись на наш призыв, спели замечательные песни. Спасибо почетному жюри, которое это тоже отметило. Это наша общая награда с огромной аудиторией ГТРК "Самара", — отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Событие в честь самого современного, динамичного и веселого радио прошло с яркими поздравлениями, музыкальными номерами, интерактивами и розыгрышами призов, студенческим флэш-мобом. Фееричное шоу онлайн-формата не только продолжило 11-летнюю традицию "Маяка", но и стало самым незабываемым его днем рождения.

Но космический праздник не заканчивается. Ракета, которая благодаря ведущим "Маяка" отправилась покорять эфирное пространство, совершит посадку 12 апреля — в телеэфире во время Всероссийского марафона в честь юбилея покорения космоса человеком, который объединит 2 десятка городов страны.