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Общество

На территориях Пестравского и Шигонского районов введен карантин по бешенству

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В границах сельского поселения Суринск Шигонского района и в границах сельского поселения Марьевка Пестравского района введен карантин по бешенству.

Соответствующие постановления подписаны в среду, 24 марта, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В населенном пункте запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта. Нельзя отлавливать диких животных, перемещать восприимчивых животных, снимать с них шкуры. Территория закрыта для посещения. 

Карантин вводится на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного. 

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