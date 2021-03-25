На территориях Пестравского и Шигонского районов введен карантин по бешенству

В границах сельского поселения Суринск Шигонского района и в границах сельского поселения Марьевка Пестравского района введен карантин по бешенству.

Соответствующие постановления подписаны в среду, 24 марта, губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

В населенном пункте запрещены проведение выставок и продажа животных, натаски собак, также вывоз живности за пределы неблагополучного пункта. Нельзя отлавливать диких животных, перемещать восприимчивых животных, снимать с них шкуры. Территория закрыта для посещения.

Карантин вводится на 60 дней после убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного.